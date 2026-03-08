Giysilerin etiketindeki o küçük kumaş parçasının aslında "yama" için konmadığını biliyor muydunuz? Gerçek amacını duyunca çok şaşıracaksınız

Yeni bir kazak, pahalı bir gömlek veya şık bir kaban aldığınızda, iç etiketine iliştirilmiş küçük, şeffaf bir naylon poşet dikkatinizi çeker. İçinde genellikle bir adet yedek düğme ve o kıyafetin kumaşından kesilmiş, kare şeklinde küçücük bir kumaş parçası bulunur. Bugüne kadar neredeyse hepimiz, o minik kumaş parçasının kıyafetimiz yırtıldığında, delindiğinde veya söküldüğünde "yama yapmak" amacıyla oraya konduğuna inandık. Hatta çoğumuz o parçayı hiçbir zaman kullanmayıp etiketle birlikte çöpe attık. Oysa tekstil mühendislerinin ve büyük giyim markalarının o küçük kumaş parçasını oraya koymalarının nedeni, yama yapmaktan çok daha bilimsel, zekice ve hayat kurtarıcı bir nedene dayanıyor.

Çoğu zaman bir kıyafeti satın alırken rengine, duruşuna ve fiyatına bakarız; ancak eve gelip de onu yıkama vakti geldiğinde büyük bir kumar oynadığımızı fark etmeyiz. Yeni bir kumaşın suya, deterjana ve ısıya nasıl tepki vereceğini önceden kestirmek neredeyse imkansızdır. Bir tişörtün renginin solması can sıkıcı olabilir, ancak binlerce lira ödediğiniz özel dokuma bir ceketin veya kaşmir bir kazağın makineden küçülerek veya deforme olarak çıkması gerçek bir kabustur. Etiketlerdeki o uzun yıkama talimatları (30 derecede yıkayın, ağartıcı kullanmayın vb.) her zaman yeterli olmaz çünkü evinizdeki suyun sertliği veya kullandığınız deterjanın enzim yapısı üreticinin test ettiği koşullardan farklı olabilir.