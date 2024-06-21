Gizem Nur Özkan depremden kurtarıldığı madenciler tarafından düğün gününde sürprizle karşılaştı

21 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:09

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman Yaşam Sitesi’nde yıkılan binada 28 yaşındaki eczacı Gizem Nur Özkan 54 saatin ardından madenciler tarafından kurtarıldı ve aylarca hastanede tedavi gördü.

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN KURTARILAN GİZEM NUR ÖZKAN’A SÜRPRİZ

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremde 54 saat enkaz altında kalan Gizem Nur Özkan, madenciler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Özkan aylarca hastanede tedavi gördü.

Aynı enkaz altında annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, kendisini yaralı olarak kurtaran madencilere hayatının geri kalanını güzel geçireceğine dair söz verdi.

Sözünde duran Gizem Nur Özkan, tedavisinin bitmesinin ardından Şanlıurfa Bornova’da eczacılık mesleğine devam etti ve Avukat İbrahim Uğur Satıcı ile dünya evine girdi. Düğün gününde Özkan’a sürpriz yapan madenciler onu en kötü ve en güzel gününde yalnız bırakmadı.

Sürpriz bir şekilde kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Gizem Nur Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı ve onlara sarılarak hasret giderdi.

DEPREMDEN KURTARILAN ÖZKAN DÜĞÜN GÜNÜNDE KONUŞTU

Eczacı Gizem Nur Özkan yaşadığı duygusal anı mesafe çok uzaktı geleceklerini düşünmemiştim diyerek anlattı: “Çok çok mutlu oldum. Beni kurtardıkları yer çok kötü bir yerdi. Çok sıkışmıştım. Beni ölümden değil de sanki cehennemden kurtardılar.

Allah razı olsun, iyi ki varlar. Davet etmiştik ama geleceklerini düşünmemiştim çünkü mesafe çok uzaktı. Sağ olsunlar bizim için geldiler. Aileleri ile beraber, çocukları ile beraber gelmişler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Damat İbrahim Uğur Satıcı madencilere teşekkür ederek; “Bugün eğer nikahımız oluyorsa bunu madenci abilerimize borçluyuz. Onları böyle bir anda görünce, duygularımızı tarif edemedik. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

MADENCİ OKTAY ÇİLOĞLU DEPREM GÜNÜNÜ ANLATTI

Gizem Nur Özkan’ı enkaz altından kurtaran madencilerden Oktay Çiloğlu felaket günüyle ilgili;

“6 Şubat depremlerinde, Adıyaman’a geldiğimizde korkunç bir ortam vardı. Gizem’in yanına gittiğimizde sesini almak o kadar zor oldu ki anlatamayız. Sonunda sesine ulaştık.

Benden bir söz istemişti. Ben onun sözünü yerine getirip onu oradan kurtardım. Benim çok uykum geliyordu, 36 saatlik çalışmanın ardından uykum geliyordu, bana abi uyu diyordu. Onun ayaklarının ucunda 5-10 dakika uyumuştum. Gerçekten çok yoğun tempolu bir çalışmaydı.

Bizi orada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Mehmet amcamızla da çok uğraştık. Allah’ın izniyle sağ salim onları çıkardık. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Varlığımız birliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Madencilerden Ozan Saraçlı deprem zamanında Özkan’ı kurtaracaklarından emin olduklarını belirterek oradan çıkarmadan ayrılmayacaktık dedi.

“Gizem kardeşimizi çıkarırken, Okay arkadaşımın dediği gibi yorgunluk hiç hissetmedik. Çünkü onu kurtaracağımıza o kadar emindik ki onun bize verdiği seslerden, duygulardan onu mutlaka oradan çıkarmadan ayrılmayacaktık. Allah’a çok şükür çıkardık. Bu mutlu gününde de yanında olduk. Çok şükür nasip oldu. Allah inşallah ömür boyu mutlu eder.”