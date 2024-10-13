Gizli Bahçe dizisinde Nazlı karakterini Ebru Şahin oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ekim 2024 19:28 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:48

NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Gizli Bahçe dizisi bu hafta başlıyor. İzleyiciler tarafından Gizli Bahçe Nazlı kim sorusunun cevabı merak edildi. Ayrıca Ebru Şahin'in hayatı ve kariyeri gündem oldu.

Senaryosunu Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz'ün oturduğu Gizli Bahçe dizisi 15 Ekim 2024 Salı günü ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında başlıyor. Dizinin yayınlanan fragmanlarının ardından Nazlı karakterinin kim tarafından oynandığı izleyiciler tarafından merak edildi. GİZLİ BAHÇE NAZLI KİM? Gizli Bahçe dizisinde Memo'nun annesi Nazlı Orman karakterini Ebru Şahin​ oynuyor. EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. 2016 yılında kariyerine Kan Parası adlı filmde oynayarak başladı. Daha sonra İstanbullu Gelin ve Yasak Elma adlı dizilerde rol alan Ebru Şahin adını duyurmaya başladı. 2019 yılında yayınlanan Hercai adlı dizide oynadığı Reyyan karakteri ile büyük ses getirdi. Ebru Şahin'in oynadığı diğer yapımlar ise şöyle: Prens

Destan

Savaşçı

Babam

Şuursuz Aşk