Gizli Bahçe dizisinin neden final yaptığı belli oldu
Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Gizli Bahçe yeni bölümleri ile izlenmeye devam ederken gelen final haberi izleyiciyi üzdü.
Now TV ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çekmeye devam ediyor.
Geçen haftanın reyting oranlarının ardından gelen final kararının nedeni de seyircinin gündeminde yer aldı.
GİZLİ BAHÇE FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?
Now TV'de yayınlanan dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 6. bölümle final yapacak. Geçen haftanın reytingleri artan dizinin izlenme oranları dün akşamki bölümle düştü.
GİZLİ BAHÇE OYUNCU KADROSU
Dizide Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman gibi isimler yer alıyor.
HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Dizi, Salı günleri ekranlara geliyor.
Now TV ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşuyor.