Gizli Bahçe oyuncuları arasında Murat Yıldırım ve Ebru Şahin bulunuyor

08 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:19

NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Gizli Bahçe dizisinin ne zaman çıkacağı belli oldu. Yayın tarihinin netleşmesinin ardından Gizli Bahçe oyuncularının kimler olduğu gündeme geldi.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu senaryosunu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice'nin kaleme aldığı Gizli Bahçe dizisinin ne zaman başlayacağı kanal tarafından yayınlanan son fragmanın ardından netleşti.

Fragmanı ile izleyicilerin dikkatini çeken dizinin oyuncularının kim olduğu ise merak edildi.

GİZLİ BAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gizli Bahçe dizisinin ilk bölümü 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de Now TV​'de yayınlanacak.

GİZLİ BAHÇE OYUNCULARI

Başrollerinde Murat Yıldırım​ ve Ebru Şahin​'in yer aldığı Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüpoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Numan Çakır, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Toprak Kahraman ve Pamir Boyraz bulunuyor.

GİZLİ BAHÇE KONUSU

Gizli Bahçe dizisinde Nazlı karakterinin oğlunu amcasına vermemek için verdiği çaba anlatılıyor.

Nazlı'nın oğlu Memo'nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince kendi yanına almak ister.

Nazlı ve Demir, Memo için çatışırken Akçınar ailesinin yıllardır saklı kalan sırları ortaya çıkar.