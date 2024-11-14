Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi

14 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:32

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun da adaylar arasında yer aldığı 2024 Globe Soccer Ödülleri 27 Aralık 2024'te Dubai’de verilecek.

Arda Güler için Real Madrid yönetimi devrede! Ancelotti ile görüştüler

Arda Güler için Real Madrid yönetimi devrede! Ancelotti ile görüştüler

2024 Globe Soccer Ödüllerine Milli futbolcularımız Arda Güler​, Kenan Yıldız​ ve Hakan Çalhanoğlu​ da aday gösterildi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız 2024 Yılın En İyi Genç Oyuncusu kategorisinde aday gösterilirken Hakan Çalhanoğlu ise en iyi erkek oyuncu ve en iyi orta saha oyuncusu kategorilerinde aday gösterildi.

GLOBE SOCCER NE ZAMAN?

15. Globe Soccer ödülleri Dubai​'de 27 Aralık 2024'te verilecek.

Halk oylaması etabı halen devam ediyor. 43 gün sonra ise oylamalar kapanacak ve sonrasında jüri futbolun en iyilerini seçecek.

GLOBE SOCCER NASIL OY VERİLİR?

Globe Soccer ödülleri halk oylaması süreci çok önemli.

Milli futbolcularımıza destek olmak için “vote.globesoccer.com” adresinden oy verebilirsiniz.