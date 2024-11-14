Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi

Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:32
Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun da adaylar arasında yer aldığı 2024 Globe Soccer Ödülleri 27 Aralık 2024'te Dubai’de verilecek.

2024 Globe Soccer Ödüllerine Milli futbolcularımız Arda Güler​, Kenan Yıldız​ ve Hakan Çalhanoğlu​ da aday gösterildi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız 2024 Yılın En İyi Genç Oyuncusu kategorisinde aday gösterilirken Hakan Çalhanoğlu ise en iyi erkek oyuncu ve en iyi orta saha oyuncusu kategorilerinde aday gösterildi.

Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi - 1. Resim

GLOBE SOCCER NE ZAMAN?

15. Globe Soccer ödülleri Dubai​'de 27 Aralık 2024'te verilecek.

Halk oylaması etabı halen devam ediyor. 43 gün sonra ise oylamalar kapanacak ve sonrasında jüri futbolun en iyilerini seçecek.

Globe Soccer ne zaman açıklanacak? Arda Güler Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu aday gösterildi - 2. Resim

GLOBE SOCCER NASIL OY VERİLİR?

Globe Soccer ödülleri halk oylaması süreci çok önemli.

Milli futbolcularımıza destek olmak için “vote.globesoccer.com” adresinden oy verebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
Her kategoride bir oy kullanma hakkınız var

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
arda gülerkenan yıldızhakan çalhanoğludubai

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...