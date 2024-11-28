Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak! Başvuru şartları belli oldu

28 Kasım 2024 13:32 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:49

Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımına dair araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Göç İdaresi Başkanlığı boş bulunan kadrolara 30 uzman yardımcısı​ istihdam edecek. Kadrolara alımlar için yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı başvuruları, 29 Kasım Cuma gününden 5 Aralık Perşembe gününe kadar e-Devlet​ ve Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman yardımcısı alımlarına başvurmak isteyen adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği olan Yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Aynı zamanda adayların 35 yaşını doldurmamış olma ve 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olma zorunluluğu bulunuyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SINAVLARIU NEREDE YAPILACAK?

Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımına ilişkin yazılı sınav Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yapılacak. Sözlü sınavlar ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleşecek.