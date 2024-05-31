God of War Ragnarök, 19 Eylül 2024 tarihinde PC'ye gelecek

31 May 2024 16:56 - Güncelleme : 31 May 2024 16:58

Sony, son State of Play etkinliğinde God of War Ragnarök'ün PC platformuna geleceğini resmi olarak açıkladı.

Heyecanla beklenen bu duyuruya göre, oyun 19 Eylül 2024 tarihinde Steam'de yayınlanacak.

God of War Ragnarök, PC'ye gelmesiyle birlikte daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşacak.

Oyunun PC sürümünün duyurulması, hayranları heyecanlı bir bekleyişe soktu.

Sony'nin bu hamlesi, popüler serinin daha fazla oyuncu tarafından deneyimlenmesini sağlayacak.