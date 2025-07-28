Gökalp İçer kimdir neden gözaltına alındı? Avukat Göksu Çelebi öldü

Genç avukat Göksu Çelebi, erkek arkadaşı ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile uyuşturucu kullanırken fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan genç avukat günlerdir komada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.
Olayın ardından yasaklı madde temin eden erkek arkadaşı Gökalp İçer de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir'de doğdu.
Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak subay oldu.
Gökalp İçer, 2007 yılında aktif görevinden ayrılarak sivil hayata döndü.
Finans sektöründe aktif çalışmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.
İçer, Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurarak kripto para sektörüne girdi.
Hızla büyüyen şirket Londra, Toronto ve Dubai'de ofisler açtı.