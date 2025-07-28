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 | Erdem Avsar

Gökalp İçer kimdir neden gözaltına alındı? Avukat Göksu Çelebi öldü

İstanbul’da avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu komasına girerek ölmesinin ardından uyuşturucuyu temin eden CRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.

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Gökalp İçer kimdir neden gözaltına alındı? Avukat Göksu Çelebi öldü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:38

Genç avukat Göksu Çelebi, erkek arkadaşı ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile kullanırken fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan genç avukat günlerdir komada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Olayın ardından yasaklı madde temin eden erkek arkadaşı Gökalp İçer de gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gökalp İçer kimdir neden gözaltına alındı? Avukat Göksu Çelebi öldü

GÖKALP İÇER KİMDİR?

Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir'de doğdu.

Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak subay oldu.

Gökalp İçer, 2007 yılında aktif görevinden ayrılarak sivil hayata döndü.

Finans sektöründe aktif çalışmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.

İçer, Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurarak sektörüne girdi.

Hızla büyüyen şirket Londra, Toronto ve Dubai'de ofisler açtı.

ETİKETLER
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#Gökalp İçer
#Icrypex
#Aktüel
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