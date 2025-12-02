Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Gökhan Gönül neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 12:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Gökhan Gönül'ün neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı

GÖKHAN GÖNÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

'da Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif fiyat hareketlerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Gökhan Gönül de bulunuyor.

Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada 25 kişinin Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edildi ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Bursa Yolspor Altyapısı'nda futbolculuk kariyerine başlayan Gökhan Gönül 2002 yılında Gençlerbirliğine transfer oldu.

Gençlerbirliği'nin yanı sıra Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'da da forma giydi. A Milli Takım'da ise 2007 yılında forma giymeye başladı. Milli takım formasıyla 66 maça çıktı ve 1 gol attı. Gökhan Gönül 2023 yılında Çaykur Rizespor'da kariyerini sonlandırdı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye U-21'de yardımcı antrenör olarak görev aldı. Daha sonrasında teknik direktör olan Gökhan Gönül, 2025 yılında görevinden ayrıldı. Gökhan Gönül son olarak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

ETİKETLER
#borsa istanbul
#manipülasyon
#gözaltı
#Gökhan Gönül
#Piyasa Dolandırıcılığı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.