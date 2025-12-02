Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Gökhan Gönül'ün neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

GÖKHAN GÖNÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul'da Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif fiyat hareketlerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Gökhan Gönül de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada 25 kişinin Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edildi ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Bursa Yolspor Altyapısı'nda futbolculuk kariyerine başlayan Gökhan Gönül 2002 yılında Gençlerbirliğine transfer oldu.

Gençlerbirliği'nin yanı sıra Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'da da forma giydi. A Milli Takım'da ise 2007 yılında forma giymeye başladı. Milli takım formasıyla 66 maça çıktı ve 1 gol attı. Gökhan Gönül 2023 yılında Çaykur Rizespor'da kariyerini sonlandırdı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye U-21'de yardımcı antrenör olarak görev aldı. Daha sonrasında teknik direktör olan Gökhan Gönül, 2025 yılında görevinden ayrıldı. Gökhan Gönül son olarak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.