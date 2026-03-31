Goldman Sachs’tan 5.400 dolarlık altın senaryosu

HSBC: ALTIN ARTIK KLASİK GÜVENLİ LİMAN GİBİ DAVRANMIYOR

HSBC Varlık Yönetimi cephesinde ise daha temkinli bir tablo var. Banka, altının son dönemdeki fiyat hareketlerinin geleneksel “güvenli liman” özelliğini sorgulatmaya başladığını belirtti.

HSBC’ye göre jeopolitik riskler artarken ve tahvil getirileri gerilerken altının sert düşüş yaşaması, alışıldık piyasa davranışıyla pek örtüşmüyor. Banka, 2026 yılında altının klasik güvenli liman refleksinden uzaklaşıp daha çok riskli varlıklar gibi hareket ettiğini savunuyor.

Açıkçası bu, piyasalar açısından dikkat çekici bir değişim. Çünkü normal koşullarda çatışma, savaş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının değer kazanması beklenir.