Gonzalo Montiel kimdir? Galatasaray taraftarı kariyerini araştırıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Kasım 2024 19:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:35

Galatasaray’ın ilgilendiği bek oyuncusu Gonzalo Montiel ile Everton, Bologna ve Nottingham Forest’ın da talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılı taraftar Gonzalo Montiel’in kariyerini merak ediyor.

Sacha Boey’in ayrılmasının ardından sağ beke transfer edilen Elias Jelert’ten istediği performansı alamayan sarı kırmızılılarda transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Milli araya namağlup lider olarak giren Galatasaray için İspanyol basınından Gonzalo Montiel iddiası geldi. GONZALO MONTİEL KİMDİR? 1 Ocak 1997 yılında Arjantin’de dünyaya gelen oyuncu kariyerine River Plate U20 takımında başladı. 2017-18 sezonunda A Takıma yükselme başarısı gösteren oyuncu 17 milyon Euro bonservis belediyle 2011-2012 sezonunda İspanyol ekiplerinden Sevilla’ya Transfer oldu. Sevilla’dan ise 2023-2024 sezonunda Nottingham’a transfer olan oyuncu kiralıktan geri döndü. Gonzalo Montiel kariyerinde 55 Süper Liga, 46 LaLiga, 45 Libertadores, 14 Premier Lig mücadelesinde forma giydi. Sıkça Sorulan Sorular Gonzalo Montiel Galatasaray'a mı geliyor? İspanyol basını Sarı kırmızılı ekibin oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti İlgili Haberler Pogba Galatasaray'a gelecek mi? İddialar taraftarı sevindirdi Yunus Akgün için 55 milyon liralık teklif! Avrupa devleri listeye aldı, Galatasaray hamlesini yaptı Eski Galatasaray futbolcusu Patrick van Aanholt Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı!