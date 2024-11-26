Gonzalo Tapia kimdir? Galatasaray’da Icardi’nin yerine gelecek isim belli oldu

26 Kasım 2024 19:30 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:36

Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Galatasaray’da yıldız oyuncunun yerine arayışlar başladı.

Mauro Icardi​'nin sakatlığı ve sezonu kapatması sonrasıGalatasaray​ için sürpriz bir transfer​ iddiası gündeme geldi.

Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılar için gündeme Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia'nın adı geldi.

"GALATASARAY EN İYİ SEÇENEK"

İddialara göre Galatasaray, 22 yaşındaki Şilili golcü ile ilgileniyor.

TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, Tapia için yaptığı açıklamada, "Gonzalo Tapia, Universidad Catolica ile bir anlaşmaya varamadı. Şu ana kadar söyledikleri, sahip olduğu en iyi seçeneğin Türkiye'den Galatasaray olduğu." ifadelerini kullandı.

GONZALO TAPİA KİMDİR?

Gonzalo Tapia 18 Şubat 2002’de dünyaya geldi.

Tapia, Şili kulübü Universidad Católica ve Şili milli takımında forvet olarak görev yaptı.

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Gonzalo Tapia, aralık ayında serbest kalacak.

Bu sezon oynadığı 33 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen oyuncu, sözleşmesini henüz uzatmadı.