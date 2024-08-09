Google Doodle'da bugün Olimpiyatlarda ilk defa olan Break Dans yer aldı

09 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:18

Google'da Doodle olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı müsabakaları 10 Ağustos'a kadar devam edecek

Google'da Doodle olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Spor Tırmanışı müsabakaları 10 Ağustos'a kadar devam edecek

Olimpiyatlar'da yarışacak olan Taha Akgül, 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya aldı

Olimpiyatlar'da yarışacak olan Taha Akgül, 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya aldı

Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler sürerken bu yıl ilk defa yapılacak olan break dans kategorisi Google Doodle'da yer edindi.

GOOGLE DOODLE LOGOSU NEDİR, NEDEN FARKLI?

9 Ağustos günü Google Doodle'da Yaz Olimpiyatları break dans kategorisine özel görsel yer aldı. Fransa'da düzenlenen organizasyonda birçok kategori yer alırken dünyanın her yerinden takip edilen Yaz Olimpiyatları'na özel Google'ın ana sayfasında çeşitli tasarımlar yer alıyor.

Günün Doodle'ı ise Yaz Olimpiyatları'nda Break Dans oldu. Logonun üzerine tıklandığında kategorinin maçları ve sonuçlarına dair haberler çıkıyor.

YAZ OLİMPİYATLARI'NDA BREAK DANS MAÇLARI PROGRAMI VE SONUÇLARI

Break dans müsabakaları bugün başlarken ilk günün heyecanı yaşanıyor. 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash karşılaşacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 16 kadın ve 16 erkek yarışmacının olacağını açıklarken ilk 3'e girenler altın, gümüş ve bronz madalya kazanacak.