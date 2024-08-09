Google Doodle'da bugün Olimpiyatlarda ilk defa olan Break Dans yer aldı
Bu yıl Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda break dans ilk defa yer alırken heyecan sürüyor. 9 Ağustos günü ise Google Doodle'da yer verilirken olimpiyatlarda break dans var mı, hangi ülkeler var gündeme geldi. İşte break dans kategorisi programı...
Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler sürerken bu yıl ilk defa yapılacak olan break dans kategorisi Google Doodle'da yer edindi.
GOOGLE DOODLE LOGOSU NEDİR, NEDEN FARKLI?
9 Ağustos günü Google Doodle'da Yaz Olimpiyatları break dans kategorisine özel görsel yer aldı. Fransa'da düzenlenen organizasyonda birçok kategori yer alırken dünyanın her yerinden takip edilen Yaz Olimpiyatları'na özel Google'ın ana sayfasında çeşitli tasarımlar yer alıyor.
Günün Doodle'ı ise Yaz Olimpiyatları'nda Break Dans oldu. Logonun üzerine tıklandığında kategorinin maçları ve sonuçlarına dair haberler çıkıyor.
YAZ OLİMPİYATLARI'NDA BREAK DANS MAÇLARI PROGRAMI VE SONUÇLARI
Break dans müsabakaları bugün başlarken ilk günün heyecanı yaşanıyor. 17.00'da Hollandalı India Sardjoe ve Mülteci Sporcular Takımı adına yarışan Manizha Talash karşılaşacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 16 kadın ve 16 erkek yarışmacının olacağını açıklarken ilk 3'e girenler altın, gümüş ve bronz madalya kazanacak.