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 | Sumru Tarhan

Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

Bugün gerçekleşen YAŞ toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası görev süresi uzatılan general ve amiraller belli oldu. İşte görev süresi uzatılan generaller tam listesi.

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Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:58

toplantısı bugün gerçekleşti. 'nin gündeminde yer alan toplantısı tamamlanırken YAŞ kararları duyuruldu.

GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER 2025!

Bugün gerçekleşen Yüksek Şura toplantısı tamamlandı. Yayımlanan tam listeye göre 1 sene uzatılan general ve amiraller şöyle:

TÜMGENERALLER ( Komutanlığı)
Ömer Ertuğrul Erbakan

Emre Tayanç

Davut Alâ

Selçuk Aygün

Orhan Gürdal

Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

TUĞGENERALLER (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)
Hacı Halil Osma

Mehmet Zeki Eren

Mehmet Cihanoğlu

Mustafa Er

Gürcan Sezengöz

Hasan Basri Erkuzu

Kadir Eğriboyun

Ahmet Burak Yürüten

Ergün Fidan

Osman Pektaş

Ayhan Kalender

Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

Mehmet Fatih Ören

Erdin Kaya

Ömer Şahin Selvi

Erdal Sertuğ Telli

Birol Arslan

Haluk Doğan

Mehmet Ali Durmuş

Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

TUĞGENERALLER ( Komutanlığı)
Ender Kartal

Hakan Çanlı

Serhat Mehmet Orus

İbrahim Galip

Mehmet Ali Koç

Tahir Kahan BüyükSaraç

Toplam:

5 Tümgeneral

24 Tuğgeneral

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