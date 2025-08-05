Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleşti. Türkiye'nin gündeminde yer alan YAŞ toplantısı tamamlanırken 2025 YAŞ kararları duyuruldu.
Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Yayımlanan tam listeye göre görev süresi 1 sene uzatılan general ve amiraller şöyle:
TÜMGENERALLER (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)
Ömer Ertuğrul Erbakan
Emre Tayanç
Davut Alâ
Selçuk Aygün
Orhan Gürdal
TUĞGENERALLER (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)
Hacı Halil Osma
Mehmet Zeki Eren
Mehmet Cihanoğlu
Mustafa Er
Gürcan Sezengöz
Hasan Basri Erkuzu
Kadir Eğriboyun
Ahmet Burak Yürüten
Ergün Fidan
Osman Pektaş
Ayhan Kalender
Mehmet Fatih Ören
Erdin Kaya
Ömer Şahin Selvi
Erdal Sertuğ Telli
Birol Arslan
Haluk Doğan
Mehmet Ali Durmuş
TUĞGENERALLER (Hava Kuvvetleri Komutanlığı)
Ender Kartal
Hakan Çanlı
Serhat Mehmet Orus
İbrahim Galip
Mehmet Ali Koç
Tahir Kahan BüyükSaraç
Toplam:
5 Tümgeneral
24 Tuğgeneral