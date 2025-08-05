Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller 2025! 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleşti. Türkiye'nin gündeminde yer alan YAŞ toplantısı tamamlanırken 2025 YAŞ kararları duyuruldu.

GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER 2025!

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Yayımlanan tam listeye göre görev süresi 1 sene uzatılan general ve amiraller şöyle:

TÜMGENERALLER (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)

Ömer Ertuğrul Erbakan

Emre Tayanç

Davut Alâ

Selçuk Aygün

Orhan Gürdal

TUĞGENERALLER (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)

Hacı Halil Osma

Mehmet Zeki Eren

Mehmet Cihanoğlu

Mustafa Er

Gürcan Sezengöz

Hasan Basri Erkuzu

Kadir Eğriboyun

Ahmet Burak Yürüten

Ergün Fidan

Osman Pektaş

Ayhan Kalender

Mehmet Fatih Ören

Erdin Kaya

Ömer Şahin Selvi

Erdal Sertuğ Telli

Birol Arslan

Haluk Doğan

Mehmet Ali Durmuş

TUĞGENERALLER (Hava Kuvvetleri Komutanlığı)

Ender Kartal

Hakan Çanlı

Serhat Mehmet Orus

İbrahim Galip

Mehmet Ali Koç

Tahir Kahan BüyükSaraç

Toplam:

5 Tümgeneral

24 Tuğgeneral