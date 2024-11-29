Gözaltına alınan Buket Özgünlü kimdir?

29 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:53

Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımlar ile haksız kazanç elde eden Buket Özgünlü'nün tutuklanması gündeme gelirken kim olduğu merak konusu oldu.

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Sokak hayvanları için toplanan paraların akıbeti belli oldu: At yarışı oynamış!

Ankara​ Cumhuriyet Başsavcılığı​ Kaçakçılık​ ve Örgütlü Suçlar Soruşturma​ Bürosu tarafından derneğe soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Buket Özgünlü ise gözaltına alındı. Özgünlü, Köpek Velisi kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşımlar yapıyordu. 6 sene önce kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile davalık olan ismin üzerine kayıtlı 9 daire olduğu öğrenildi.

BUKET ÖZGÜNLÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu haksız kazanç elde ettiği öğrenilmişti. Dernek Başkanı Buket Özgünlü ile 8 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuna göre en az 12 milyon liralık para yöneticiler tarafından kullanıldı.