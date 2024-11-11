Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz'ın Instagram'da 18,9 Milyon takipçisi bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:15

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de içerisinde bulunduğu birçok şüpheli gözaltına alınırken sosyal medyada 20 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz da gündeme geldi.

Bugün yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Birçok sosyal medya fenomeninin de içerisinde bulunduğu kişilerden biri de İbrahim Yılmaz oldu. Yılmaz, Instagram paylaşımları ile tanınıyor. İBRAHİM YILMAZ GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN? Emrullah Erdinç'in haberine göre, İbrahim Yılmaz da yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılan isimler arasında yer alıyor. İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ASLEN NERELİ? 19 Aralık 1985 senesinde dünyaya gelen isim genç yaşlarda güvenlik sektöründe iş hayatına başladı. Kendi güvenlik şirketini kuran isim kısa sürede tanınırken güvenlik şirketi sahibidir. 2010 senesinde kendi güvenlik şirketini kurmasını ardından 2015 yılında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer aldı. İstanbul'da doğan isim lise eğitimini Çorum'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini 2007 senesinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İlgili Haberler Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı? Açıklama geldi