Gözde Atasoy kimdir? Trabzonspor yönetim kurulu listesinde yer alıyor

28 Kasım 2024 16:59 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:00

Gözde Atasoy'un Trabzonspor yönetim kurulu listesinde yer alması hakkında merak edilenleri artırdı. Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sivil kurulu başkan adaylarının listesi duyuruldu.

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Sunucu Gözde Atasoy, Trabzonspor​'un yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Doğan​'ın listesinde yer aldı. Televizyon ekranlarında sürekli karşımıza çıkan ünlü sunucu Gözde Atasoy, 26 Haziran 2020 tarihine kadar Günlük isimli programı sunmuştu.

GÖZDE ATASOY KİMDİR?

15 Nisan 1986 yılında dünyaya gelen Gözde Atasoy, Nişantaşı Işık Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD'de tamamlayan Atasoy, San Franciso Golden Gate'da MBA diplomasına sahip oldu.

2009 yılında televizyon hayatına giren Gözde Atasoy, ana haber bültenleriyle ekonomi programlarını hazırlayıp sundu. Mehmet Ali Birand'ın vefatına kadar ana haber ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu yapan Atasoy, 26 Haziran 2020 tarihine kadar Günlük isimli programı sundu.

38 yaşındaki Gözde Atasoy, uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye​ Arkadaşlık Elçisidir.

GÖZDE ATASOY ASLEN NERELİ?

Gözde Atasoy aslen Trabzonludur.