Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:10

Milyonlarca Android kullanıcısının heyecanla beklediği Android 15 güncellemesinin ne zaman geleceği bekleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile gelecek olan yenilikler kullanıcılar tarafından merakla beklenirken tahmini bir tarih paylaşıldı. Anroid 15 güncellemesi alacak olan cihazlar belli oldu.

Dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcısı olan Xiaomi​, Samsung​, Oppo​, Vivo​, Realme ve Honor kullanıcıları yeni gelecek olan Android 15​ güncellemesinin piyasaya sürüleceği tarihi bekliyor. Henüz tam tarih belirlenmezken güncelleme alacak olan cihazlar ve modeller belli oldu. Kısa sürede güncellemenin beta olarak sürülmesi bekleniyor. ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK? Yeniliklerin olacağı güncellemenin 15 Ekim'de gelmesi bekleniyor. Yenilikler sunulacak olan güncellemenin tam olarak tanıtım tarihi belli olmazken kısa süre içerisinde telefonlara gelmesi planlanıyor. HANGİ MODELLER ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK? 15 güncellemesini alacak olan telefon modelleri arasında şunlar yer aldı: Xiaomi Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi Civi 4 Pro Xiaomi Civi 3 Xiaomi Civi 2 Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mix Fold 3 Xiaomi Mix Fold 2 Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6 Max 14 Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13R Redmi Note 13R Pro Redmi Note 12 Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 Pro Speed Redmi Note 12R Redmi Note 12R Pro Redmi Note 12T Pro Redmi Note 12S ANROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK OLAN SAMSUNG TELEFON MODELLERİ Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE), Galaxy A15 (5G), Galaxy A14 (LTE), Galaxy A14 (5G), Galaxy A05s, Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M34, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M15, Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F34, Galaxy F15, Galaxy Xcover 7. İlgili Haberler Apple, iCloud'a 9 yeni özellik ekledi: İşte güncellemenin detayları iOS 18.1'in ne zaman çıkacağı belli oldu! Apple'ın yapay zekası telefonlara geliyor