Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri
Milyonlarca Android kullanıcısının heyecanla beklediği Android 15 güncellemesinin ne zaman geleceği bekleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile gelecek olan yenilikler kullanıcılar tarafından merakla beklenirken tahmini bir tarih paylaşıldı. Anroid 15 güncellemesi alacak olan cihazlar belli oldu.
Dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcısı olan Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Realme ve Honor kullanıcıları yeni gelecek olan Android 15 güncellemesinin piyasaya sürüleceği tarihi bekliyor.
Henüz tam tarih belirlenmezken güncelleme alacak olan cihazlar ve modeller belli oldu. Kısa sürede güncellemenin beta olarak sürülmesi bekleniyor.
ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?
Yeniliklerin olacağı güncellemenin 15 Ekim'de gelmesi bekleniyor. Yenilikler sunulacak olan güncellemenin tam olarak tanıtım tarihi belli olmazken kısa süre içerisinde telefonlara gelmesi planlanıyor.
HANGİ MODELLER ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK?
15 güncellemesini alacak olan telefon modelleri arasında şunlar yer aldı:
Xiaomi
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi Civi 4 Pro
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Mix Fold 3
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6 Max 14
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Redmi Note 13
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13R
Redmi Note 13R Pro
Redmi Note 12
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12 Pro 4G
Redmi Note 12 Pro Speed
Redmi Note 12R
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12S
ANROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK OLAN SAMSUNG TELEFON MODELLERİ
Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE), Galaxy A15 (5G), Galaxy A14 (LTE), Galaxy A14 (5G), Galaxy A05s, Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M34, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M15, Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F34, Galaxy F15, Galaxy Xcover 7.