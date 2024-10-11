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Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:10
Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri

Milyonlarca Android kullanıcısının heyecanla beklediği Android 15 güncellemesinin ne zaman geleceği bekleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile gelecek olan yenilikler kullanıcılar tarafından merakla beklenirken tahmini bir tarih paylaşıldı. Anroid 15 güncellemesi alacak olan cihazlar belli oldu.

Dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcısı olan Xiaomi​, Samsung​, Oppo​, Vivo​, Realme ve Honor kullanıcıları yeni gelecek olan Android 15​ güncellemesinin piyasaya sürüleceği tarihi bekliyor.

Henüz tam tarih belirlenmezken güncelleme alacak olan cihazlar ve modeller belli oldu. Kısa sürede güncellemenin beta olarak sürülmesi bekleniyor.

ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Yeniliklerin olacağı güncellemenin 15 Ekim'de gelmesi bekleniyor. Yenilikler sunulacak olan güncellemenin tam olarak tanıtım tarihi belli olmazken kısa süre içerisinde telefonlara gelmesi planlanıyor.

HANGİ MODELLER ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

15 güncellemesini alacak olan telefon modelleri arasında şunlar yer aldı:

Xiaomi

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T

Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri - 1. Resim

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri - 2. Resim

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro 4G

Gözler Android 15 güncellemesinin geleceği tarihte! Güncelleme alacak olan telefon modelleri - 3. Resim

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

ANROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK OLAN SAMSUNG TELEFON MODELLERİ

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab Active 5, Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE), Galaxy A15 (5G), Galaxy A14 (LTE), Galaxy A14 (5G), Galaxy A05s, Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M34, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M15, Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F34, Galaxy F15, Galaxy Xcover 7.

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Kaynak: TGRT Haber
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