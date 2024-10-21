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Gözler MEB'e çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman? 

Editör: Sevcan Girgin / Kaynak: TGRT Haber
21 Ekim 2024 21:14 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 21:18
Gözler MEB&#039;e çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman? 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için nefesler tutuldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için alınan ön başvuru ve sözlü sınav süreci Ağustos ayı itibarıyla tamamlandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp Ağustos ayı itibarıyla sona erdi. 

Öğretmen adayları, sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini MEB’e çevirdi.  

Gözler MEB'e çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman?  - 1. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan hemen sonra netleşecek.  

Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.  

Gözler MEB'e çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman?  - 2. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar e-Devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek. 

Gözler MEB'e çevrildi! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman?  - 3. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN? 

2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına dair açıklama yapılmasıyla akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek. 

Sıkça Sorulan Sorular

Kadrolu öğretmenlik ile aynı koşullarda çalışmayı sağlayan meslek programına sözleşmeli öğretmen adı verilir.

Türk vatandaşı olmak, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak gerekir.

Sözleşmeli öğretmenler üç yıllık çalışma sürecini tamamladıktan sonra talepleri durumunda bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanabilme imkanı vardır.

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Kaynak: TGRT Haber

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