Gözleri Karadeniz dizisi oyuncuları kimler ne zaman başlıyor?

ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz’in ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

İzleyicilerden gelen olumlu yorumlar kadar olumsuz yorumlar da dikkat çekerken dizinin başlayacağı tarih araştırılıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NE ZAMAN?

İlk fragmanı yayınlanan dizinin ilk bölümünün Eylül aylarında yayınlanması bekleniyor.

Dizinin günü ve saatiyle ilgili kesin duyurunun ise Ağustos ayının sonunda yapılması bekleniyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NE?

Gözleri Karadeniz, izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık arka sokaklarına doğru bir hikâyeye çekiyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan bazı isimler ise şöyle: