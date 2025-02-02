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Göztepe Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe'nin iç saha serisi sona erdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Şubat 2025 19:03 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:22
Göztepe Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe&#039;nin iç saha serisi sona erdi

Alanyaspor Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi kendi sahasında mağlup ederek İzmir ekibinin iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Göztepe ile Alanyaspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi.

Alanyaspor gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Göztepe Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe'nin iç saha serisi sona erdi - 1. Resim

GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Alanyaspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu skorla Göztepe’nin iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Göztepe Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe'nin iç saha serisi sona erdi - 2. Resim

GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor, 45+1. dakikada Lima'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Göztepe, 44 ve 61. dakikalarda penaltı kazandı ancak VAR kararıyla penaltı kararları iptal edildi.

Sarı kırmızılılar, 66. dakikada Heliton ile gol buldu ancak bu gol de VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Göztepe bu kez 82. dakikada penaltı kazandı ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran başarılı oldu.

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Kaynak: TGRT Haber

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