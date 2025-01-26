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Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe’ye takıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 23:36 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:42
Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe’ye takıldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda berabere kaldı. Göztepe ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe ile FenerbahçeSüper Lig​'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.

Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe’ye takıldı - 1. Resim

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Edin Dzeko'nun 45+3. dakikadaki penaltısıyla mücadelenin ilk golü geldi.

Dakikalar 45+7’de ise En-Nesyri skoru 2-0'a getirdi.

Göztepe, 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo ile beraberiliği yakaladı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe’ye takıldı - 2. Resim

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı çıktı.

Dakikalar 45+1’i gösterdiğinde Dzeko, penaltıdan takımını öne geçirdi.

45+7. dakikada Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kafa vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 68’i gösterirken Tijanic'in ortasında penaltı noktasına yakın bir yerde bulunan Koray Günter'in kafa vuruşunda durumu 2-1’e getirdi.

Penaltı noktası yakınında topla buluşan Romulo'nun şutunda dakikalar 90+5’i gösterirken maça denge geldi.

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Kaynak: TGRT Haber
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