Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe’ye takıldı
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda berabere kaldı. Göztepe ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.
Göztepe ile Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Edin Dzeko'nun 45+3. dakikadaki penaltısıyla mücadelenin ilk golü geldi.
Dakikalar 45+7’de ise En-Nesyri skoru 2-0'a getirdi.
Göztepe, 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo ile beraberiliği yakaladı.
Mücadele 2-2 sona erdi.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı çıktı.
Dakikalar 45+1’i gösterdiğinde Dzeko, penaltıdan takımını öne geçirdi.
45+7. dakikada Fenerbahçe, En-Nesyri'nin kafa vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 68’i gösterirken Tijanic'in ortasında penaltı noktasına yakın bir yerde bulunan Koray Günter'in kafa vuruşunda durumu 2-1’e getirdi.
Penaltı noktası yakınında topla buluşan Romulo'nun şutunda dakikalar 90+5’i gösterirken maça denge geldi.