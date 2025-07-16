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 | Hüseyin Bahcivan

Göztepe Kryvbas KR maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İzmir ekibi hazırlık maçına çıkıyor

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon için hazırlıkları son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezon lige yeni yükselmesine rağmen büyük bir başarı gösteren Göztepe bugün ikinci hazırlık maçına Kryvbas KR karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından Göztepe - Kryvbas KR maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor. Karşılaşmaya geri sayım başladı.

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Göztepe Kryvbas KR maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İzmir ekibi hazırlık maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:14

Trendyol ekiplerinden , geçtiğimiz sezon lige yeni çıkmasına rağmen büyük bir başarı göstererek ligi 8. sırada tamamladı. İlk yarıda ilk 5'te yer alan İzmir ekibi, kadrosunda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle lig sonunda 8. sıraya kadar geriledi. Bu sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Göztepe, kadrosunu da güçlendirerek böyle bir durum yaşamak istemiyor.

Slovenya kampında çalışmalara devam eden Göztepe bugün Ukrayna ekibi Krybas ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından Göztepe - Krybas KR maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Göztepe Kryvbas KR maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İzmir ekibi hazırlık maçına çıkıyor

GÖZTEPE - KRYBAS KR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Yeni sezon hazırlık mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Göztepe - Krybas KR maçını taraftarlar İzmir ekibinin resmi YouTube kanalı üzerinden izleyebilecekler.

Slovenya'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından Göztepe'nin yurt dışı kampı devam edecek. Göztepe, 20 Temmuz 2025 Pazar günü Slovenya kampını tamamlayarak, İzmir'e geri dönecek.

Göztepe Kryvbas KR maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İzmir ekibi hazırlık maçına çıkıyor

GÖZTEPE - KRYBAS KR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre Göztepe - Krybas Kr maçı bugün (16 Temmuz 2025 Çarşamba) saat 18.30'da başlayacak.

Göztepe'nin Slovenya kampı kapsamında oynayacağı kalan hazırlık maçları ise şöyle:

16 Temmuz Çarşamba 18:30 | Göztepe - Krybas KR

19 Temmuz Cumartesi 18:00 | Göztepe HNK Vukovar

Göztepe Kryvbas KR maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İzmir ekibi hazırlık maçına çıkıyor

GÖZTEPE - KRYBAS KR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya'da oynanacak olan Göztepe - Krybas maçı açıklanan bilgilere göre "Göztepe Spor Kulübü" adlı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#göztepe
#süper lig
#Krybas
#Göztepe - Krybas
#Slovenya Kampı
#Maçın İzlenme Adresi
#Aktüel
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