Göztepe Rizespor canlı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 18. hafta mücadelesinde Göztepe, kendi sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. İzmir’de futbolseverlerin tribünleri doldurması beklenen karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

GÖZTEPE - RİZESPOR NEREDE İZLENİR?

Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı yayın seçenekleriyle takip edilebilecek. Mücadele, İzmir’deki Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte izleme yolları ve yayın platformları en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Karşılaşma, Digiturk platformu üzerinden yayın yapan beIN Sports kanalları aracılığıyla izlenebilecek. Digiturk aboneleri, uydu üzerinden, akıllı TV uygulamalarıyla ya da mobil cihazlar aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca internet üzerinden izleme imkanı sunan beIN CONNECT platformu da bu maç için erişim sağlıyor.

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Göztepe 11: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Arda Okan, Olaitan, Janderson, Juan

Rizespor 11: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet, Alikulov, Taha, Loide, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Sowe

GÖZTEPE RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Digiturk platformunda yer alan beIN Sports 2, genellikle 78. kanal üzerinden HD kalitede izlenebiliyor. Yayın, Digiturk’ün spor paketlerine dahil olarak sunuluyor ve aktif abonelik gerektiriyor.

Digiturk kullanıcıları, uydu alıcısı üzerinden Türksat frekans ayarlarını kullanarak ya da Digiturk kutusu aracılığıyla kanala ulaşabiliyor. Aynı zamanda Digiturk’ün mobil ve akıllı TV uygulamaları üzerinden de beIN Sports 2 yayınına erişim sağlanabiliyor. Digiturk abonesi olmayan izleyiciler ise yeni abonelik oluşturarak Süper Lig paketleri üzerinden yayını izleyebiliyor.

BEİN SPORTS 2 GÖZTEPE RİZESPOR MAÇI İZLE

Göztepe Rizespor maçını internet üzerinden takip etmek isteyenler için beIN CONNECT seçeneği bulunuyor. beIN CONNECT, beIN Sports 2 dahil olmak üzere tüm beIN Sports kanallarını canlı olarak izleme imkânı sunuyor. Platform, bilgisayar, telefon, tablet, Android TV, Apple TV ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabiliyor.

beIN CONNECT’e erişim için beinconnect.com.tr adresi üzerinden hesap oluşturulabiliyor ya da mobil uygulamalar indirilebiliyor. Abonelik paketlerinden biri seçilerek ödeme tamamlandıktan sonra “Canlı TV” bölümünden beIN Sports 2 yayını açılabiliyor. Digiturk aboneleri ise ek bir ücret ödemeden, Digiturk kullanıcı bilgileriyle beIN CONNECT’e giriş yaparak maçı canlı izleyebiliyor.