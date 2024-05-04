Green Card başvuru sonuçları teyit numarası ile öğreniliyor

04 May 2024 19:04 - Güncelleme : 04 May 2024 19:19

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma izni almak isteyen vatandaşlar tarafından Green Card başvurusu yapılıyor.

Vatandaşlar 2025 dönemi için Green Card başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Ayrıca sonuçların nasıl öğrenileceğini de araştırıyor.

Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde DV Lottery'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Başvuru sonuçlarını adaylar resmi internet sitesinden teyit numaraları (Confirmation Number), soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodu ile sorgulayabilecek.

Seçilen adayların ise istenilen belgeleri eksiksiz şekilde tamamlaması ve sitede yer alan formları doldurması gerekiyor.

Bu sürecin ardından Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen tarihe göre mülakata çağırılacaklar.