Green Card başvuru sonuçlarının 4 Mayıs günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor

03 May 2024 23:11 - Güncelleme : 03 May 2024 23:18

ABD'de yaşamak isteyenler heyecanla 4 Mayıs'ı bekliyor.

Green Card başvuru sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği tarih olan 4 Mayıs, başvuru sahipleri için büyük önem taşıyor.

Bu tarihte başvuru sonuçları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodunu kullanarak sonucu öğrenebilecekler.

4 Mayıs tarihinde duyurulacak sonuçlar, Amerika'da birçok kişinin hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatını sunacak.

Seçilen adayların, göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati gibi önemli bilgileri takip etmeleri gerekiyor.