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03 May 2024 23:11 - Güncelleme : 03 May 2024 23:18

Green Card başvuru sonuçlarının 4 Mayıs günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor

Binlerce kişinin merakla beklediği Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyenler için kritik olan bu sonuçlar, 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Green Card başvuru sonuçlarının 4 Mayıs günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor

ABD'de yaşamak isteyenler heyecanla 4 Mayıs'ı bekliyor.

Green Card başvuru sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği tarih olan 4 Mayıs, başvuru sahipleri için büyük önem taşıyor.

Bu tarihte başvuru sonuçları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Green Card başvuru sonuçlarının 4 Mayıs günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor - 1. Resim

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodunu kullanarak sonucu öğrenebilecekler.

4 Mayıs tarihinde duyurulacak sonuçlar, Amerika'da birçok kişinin hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatını sunacak.

Seçilen adayların, göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati gibi önemli bilgileri takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: TGRT Haber
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