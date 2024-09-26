Green Card başvuruları Diversity Visa programı kapsamında yapılıyor

26 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:02

Çekilişle gerçekleştirilen Yeşil Kart başvuruları için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) her yıl Diversity Visa (DV) Program kapsamında farklı ülkelere çalışma ve oturma izni veriyor.

İngilizce şartının aranmadığı Green Card​ başvurularının sene sonuna doğru alınmasıyla beraber yapılan çekilişle adaylar ABD​'de yaşama ve çalışma izni alabilecek.

GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını Diversity Visa (DV) Programı üzerinden ücretsiz olarak tamamlayacak.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde başvuruların 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınması sebebiyle bu yıl da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card başvuru şartları arasında; 18 yaşında olmak, en az lise mezunu olmak, Türkiye​ dahil ABD’ye en az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak ve pasaport sahibi olmak yer alıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN İNGİLİZCE ŞART MI?

Green Card yani Yeşil Kart başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır.

GREEN CARD ÇIKMA OLASILIĞI YÜZDE KAÇ?

Türk vatandaşları için Green Card kazanma şansı yaklaşık olarak kırkta birdir. Türkiye'ye ayrılan Green Card kontenjanı her sene yaklaşık 6 bin civarındadır. Türkiye'den toplam yapılan başvuru sayısına göre kazanma şansı veya olasılığı ortaya çıkar.