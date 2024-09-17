Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor

17 Eylül 2024 10:51 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:54

2025 DV Lottery Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan Green Card başvuruların geçen senelerdeki gibi ekim ayında başlaması düşünülüyor.

ABD​'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card​ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru​ adımlarını en doğru şekilde tamamlayarak değerlendirilmek istiyor.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde başvuruların 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınması sebebiyle bu yıl da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card başvuru şartları arasında; 18 yaşında olmak, en az lise mezunu olmak, Türkiye dahil ABD’ye en az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak ve pasaport sahibi olmak yer alıyor.

GREEN CARD BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Green Card başvuru esnasında ihtiyaç duyulan temel belgeler şu şekildedir;

Green Card başvuru formu (DS-260)

Doğum belgesi

Medeni hal belgesi

Eğitim ve iş deneyimi belgeleri

Başvuru ücreti

Green card başvurusu fotoğraf

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yapmak için öncelikle gerekli şartları karşılayıp karşılamadığınızı kontrol etmelisiniz. Green Card başvurusu için gerekli belgeleriniz hazır olduğunda başvurunuzu bilgisayarlardan veya cep telefonu ile online olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda Green Card başvuru düzeltilmediğinden dolayı işlemlerinizi dikkatli şekilde yapmalısınız. Son olarak Green Card başvurusu sorgulama işlemi yaparak sonuçları kontrol edebilirsiniz.