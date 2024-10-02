Green Card başvurularının nasıl yapılacağı aşamaları belli oldu

02 Ekim 2024 16:06 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:27

Milyonlarca vatandaşın beklediği Green Card çekiliş başvuruları 2 Ekim'de başlıyor. Binlerce kişinin başvuracağı Green Card başvuruları nasıl yapılır aşama aşama adımları haberimizde yer aldı.

Green Card başvurularının şartları ve ne zaman biteceği belli oldu

Green Card başvurularının şartları ve ne zaman biteceği belli oldu

Ücretsiz olarak online olarak yapılacak olan Green Card​ başvuru süreci bu akşam başlıyor. 5 Kasım'a kadar adaylar başvurularını yapabilecekken nasıl yapılacağına dair adımları da belli oldu.

Şartlar arasında İngilizce dil şartı yer almadı.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR ADIM ADIM?

dvprogram.state.gov sitesi üzerinden başvurular alınacak.

Online olarak form doldurulacak ve istenen bilgiler eksiksiz eklenmeli.

Adaylar 1 kez başvuru yapabilecek.

Sisteme istenilen şekilde biyometrik fotoğraf yüklenirken boyutu ve formatı göz önünde bulundurulmalıdır.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından başvuru onay numarası saklanmalıdır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLİR?

2 Ekim 19.00 itibarıyla başlayacak olan süreç için gereken şartlar arasında şunlar yer aldı:

En az lise mezunu. Mezun değilseniz son 5 sene içinde en az iki sene iş tecrübesi.

18 yaşında büyük olmak

Maddi birikim şartı aranmıyor

Fotoğrafın güncel olması

İngilizce dil şarkı bulunmuyor

Başvurudan sonra Onay Numarası alınmalıdır.