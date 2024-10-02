Green Card başvurularının şartları ve ne zaman biteceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:51

Milyonlarca vatandaşın beklediği DV2026 Green Card çekilişi başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor belli oldu. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruya göre başvuruların nereden yapılacağı da netleşti. Süreç 2 Ekim'de başlayacak ve 5 Kasım'a kadar sürecek.

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ABD​ Freetown Büyükelçiliği, Green Card​ başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. Başvuru​ yapacak olanların gündeminde ise nereden, nasıl yapılacağı yer aldı. GREEN CARD ÇEKİLİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR? Bu yıl ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanan duyuruya göre başvurular 2 Ekim'de başlayacak. 5 Kasım tarihine kadar devam edecek olan süreçte şartlar da belli oldu. 2 Ekim günü 19.00'da başlayan süreç 5 Kasım 20.00'da sonlanacak. GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ 2024? Bugün başlayan süreçte başvurular DV Lottery'e ücretsiz olarak yapılıyor. NEREDEN, NASIL YAPILIR? Green Card başvuruları dvprogram.state.gov sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek. Süreç 5 Kasım'a kadar devam edecek. Şartlara uyanlar işlemlerini gerçekleştirebilecek. BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? En az lise mezunu olmak gerekirken mezun değilseniz son 5 sene içinde en az 2 sene iş tecrübesi gerekiyor. 18 yaşından büyük olması gerekiyor ve maddi birikim gerekmiyor. Kullanılan fotoğraf güncel olmalı ve adaylarda İngilizce şartı aranmıyor. Başvuru sonrasında Onay Numarası saklanmalıdır. İlgili Haberler Green Card başvuruları Diversity Visa programı kapsamında yapılıyor