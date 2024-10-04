04 Ekim 2024 14:13 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:15

Green Card çekilişi başvurularının başlamasının ardından kazanan adayların gitmeme durumlarında hiçbir yasal işlem uygulanmıyor. Başvuruların ne zaman açıklanacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor.

Green Card başvurularının nasıl yapılacağı aşamaları belli oldu

Green Card başvurularının nasıl yapılacağı aşamaları belli oldu

ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card çekilişi başvuruları 2 Ekim tarihinde başladı.

Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 5 Kasım tarihine DV Lottery sitesi üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar tarafından Green Card çıkarsa gitmek zorunlu mu sorusunun cevabı araştırılıyor.

GREEN CARD ÇIKARSA GİTMEK ZORUNLU MU?

Green Card çıkan kişilere gitmedikleri durumlarda herhangi bir yasal işlem veya yaptırım uygulanmıyor.

Çekilişi kazanarak kartlarını alan kişiler geri teslim ettikleri taktirde bir sonraki başvuruda da herhangi bir sorunla karşılaşmıyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz başvuru döneminin sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Yine aynı tarihlerde Green Card başvuru sonuçlarının DV Lottery'nin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Green Card başvuruları DV Lottery'nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor.

Başvuracak olan kişilerin formu eksiksiz bir şekilde doldurması ve istenen fotoğraf standartlarına uygun görselleri eklemesi gerekiyor.