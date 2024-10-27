Green Card ne zaman açıklanıyor? Başvuru tarihi bitmek üzere!

27 Ekim 2024 20:03 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 20:03

Amerika’nın kapılarını aralayacak Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce vatandaş, ABD’de kalıcı oturum ve çalışma imkanı elde etmek için başvurularını tamamladı. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise gündeme geldi. Başvurular bitmek üzereyken, başvuru detayları da bir diğer merak konusu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz oturum ve çalışma izni sağlama imkanı sunan Green Card​ başvuruları için beklenen gün geldi. Tüm adaylar Green Card başvuru​ sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card 2024​ yılı için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru sonuçlarının 2024 yılı Mayıs ayının ilk haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. 2023'te Green Card sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı.

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GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card için başvurular DV Lottery​ adı verilen çekiliş sistemi aracılığıyla yapılıyor.

Başvuru süreci, resmi olarak yürütülen DV Lottery internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir ve bu işlem tamamen ücretsizdir.

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus, başvuru formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasıdır. Yanlış veya eksik bilgi başvurunun reddedilmesine neden olabileceğinden dikkatli olunması önemlidir.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 Green Card başvuruları 5 Kasım 2024 tarihinde Türkiye saati ile 20.00’a kadar devam edecek.

Bu süre zarfında başvurularını tamamlayan adaylar, daha sonra açıklanacak sonuçlar​ için bekleyişe geçecek.

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GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card başvurusu yapmak isteyenler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Çekilişi kazanan kişilerin ilerleyen aşamalarda vize mülakatı için belirli bir ücret ödemesi gerekecektir. Bu nedenle adayların başvurunun yanı sıra, sonraki süreçlere de hazırlıklı olmaları önem taşımaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Green Card çekilişine katılmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor. En az lise diplomasına sahip olma şartı bulunurken, lise mezunu olmayanların son beş yıl içinde en az iki yıllık bir iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Başvuranların 18 yaşından büyük olmaları da zorunludur. Maddi durum veya dil bilgisi gibi ek şartlar aranmazken, evli olan kişilerin eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da başvuru sürecine dahil edilebilir.