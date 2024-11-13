Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor

13 Kasım 2024 08:25 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:27

2025 DV Lottery Green Card başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ABD’de süresiz çalışma ve oturum hakkı için verilen Yeşil Kart çekilişine bekleyiş başladı.

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ABD​'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card​ başvurusunda bulunan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. ABD Kongresi tarafından düzenlenen Green Card programı, Amerika​'ya rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak amacıyla yapılıyor.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçen yıl Green Cardbaşvuru sonuçları​ 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Buna göre; 2024 Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları, DV Lottery internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını teyit numarası ile öğrenebilecek.