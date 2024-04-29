Grekoromen tarz milli güreşçisi Enes Başar’ın hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:06

31 yaşında olan Milli güreşçi Enes Başar, grekoromen tarzda yarışarak Türkiye’ye 2024 Paris Olimpiyat kotası kazandırdı.

ENES BAŞAR KİMDİR?

30 Nisan 1999 yılında dünyaya gelen Enes Başar Ankaralı’dır. 1.69 boyunda ve 82 kilo olan 31 yaşındaki sporcu ASKİ Spor Kulübü’ne üyedir.

ENES BAŞAR’IN KARİYERİ

2018 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda rakiplerine karşı galip gelerek bronz madalya almaya hak kazandı.

2023 yılında Sırbistan’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası üçüncülük maçı 63 kiloda mücadele eden sporcu Fransız rakibini yenerek bronz madalya sahibi oldu. Sonraki turda Repesaja kalan sporcu bu turda Azerbaycanlı rakibini 8-0 yenerek bronz madalyayı elde etti.

2024 senesinde Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda rakibine 5-2 galip gelerek 2024 Paris Olimpiyatları kotası aldı.