GSB KYK yurt başvuruları e- Devlet üzerinden yapılacak

20 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:23

KYK yurt başvuruları merakla beklenirken milyonlarca öğrenci yurt ücretleri ne kadar, kaç TL araştırıyordu.

Bakan Bak, 20 Ağustos günü KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular bugün itibarıyla başlarken öğrenciler e- Devlet üzerinden giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

2024-2025 yılı ücretleri henüz duyurulmazken geçen sene TİP 1 aylık 345 TL, TİP 2 405 TL, TİP 3 480 TL, TİP 5 510 TL ve TİP 6 570 TL olarak belirlenmişti.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversite için başka şehire giden öğrenciler KYK yurtlarında kalabiliyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınırken şifresi olmayanlar kimlikleri ile beraber PTT şubesine giderek şifre alabilecek.

KYK YURTARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar yurtlarda kalma hakkına sahip oluyor.