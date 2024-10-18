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GSB ÖZYES burs ve yurt başvurularının başladığı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:46
GSB ÖZYES burs ve yurt başvurularının başladığı açıklandı

ÖZYES yerleştirme sonuçları 11 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ÖZYES burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama GSB tarafından yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen sınavın sonuçları 11 Ekim 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı​'nın (GSB) ÖZYES burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

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ÖZYES BURS, YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB tarafından açıklanan bilgilere göre ÖZYES öğrencileri için barında ve burs/kredi başvuruları bugün (18 Ekim) tarihi itibarıyla başladı.

Öğrenciler burs başvurularını 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

GSB ÖZYES burs ve yurt başvurularının başladığı açıklandı - 2. Resim

ÖZYES BURS, YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

GSB tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Öğrenciler başvuru yaparken okul bilgilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Herhangi bir yanlışlık durumunda üniversite ile iletişime geçerek sorunun düzeltilmesinin gerektiği belirtildi.

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Kaynak: TGRT HABER
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Caner18 Ekim 2024 11:09

Öğrenciler sonunda ÖZYES sonuçlarını öğrendi, şimdi de burs ve yurt başvurusu haberlerini bekliyorlarmış

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