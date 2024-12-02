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GSS borcu silinecek mi? TBMM’de kabul edildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 16:42 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:45
GSS borcu silinecek mi? TBMM’de kabul edildi

TBMM komisyonunda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prim borcu olanların gecikme faizi ve cezaları silinecek.

Meclis’e gönderilen yeni kanun teklifi ile birlikte 1 Ocak 2015 öncesi genel sağlık sigortası​ primleri ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamından vazgeçilecek.

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GSS BORCU SİLİNECEK Mİ?

Yapılan son açıklamalara göre de bu seferki aftan yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek.

Ancak prim borçlarının asıllarının ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecek.

GSS borcu silinecek mi? TBMM’de kabul edildi - 2. Resim

GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Teşvikten yararlanmak için:

Aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal sürede verilmesi,

Sigorta primlerinin zamanında ödenmesi,

SGK'ye borçsuz olunması ya da borcun yapılandırılmış/tecil edilmiş olması,

Kayıt dışı ya da sahte sigortalı çalıştırılmaması gibi koşullar aranacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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