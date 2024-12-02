GSS borcu silinecek mi? TBMM’de kabul edildi

02 Aralık 2024 16:42 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:45

TBMM komisyonunda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre prim borcu olanların gecikme faizi ve cezaları silinecek.

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

Meclis’e gönderilen yeni kanun teklifi ile birlikte 1 Ocak 2015 öncesi genel sağlık sigortası​ primleri ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamından vazgeçilecek.

GSS BORCU SİLİNECEK Mİ?

Yapılan son açıklamalara göre de bu seferki aftan yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek.

Ancak prim borçlarının asıllarının ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecek.

GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Teşvikten yararlanmak için:

Aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal sürede verilmesi,

Sigorta primlerinin zamanında ödenmesi,

SGK'ye borçsuz olunması ya da borcun yapılandırılmış/tecil edilmiş olması,

Kayıt dışı ya da sahte sigortalı çalıştırılmaması gibi koşullar aranacak.