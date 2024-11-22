GSS borcu silinecek mi? Yeni torba yasa gündeme geldi

22 Kasım 2024 19:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:37

AK Parti’nin yeni bir torba yasa üzerinde çalışmaya başladığı ve bu torba yasada Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi durumunun gündeme geldiği iddia edildi.

AK Parti’de yeni bir torba yasa​ teklifi için hazırlıklara başlandı.

Genel Sağlık Sigortası​ (GSS​) borçları ile ilgili yeni düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

YENİ TORBA YASA HAZIRLIĞI

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle birlikle Genel Sağlık Sigortası prim borçları tahsil edilmeyecek.

Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçecek.

GSS BORCU SİLİNECEK Mİ?

Türkiye’de 9 milyondan fazla vatandaş Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor.

GSS kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Son torba yasayla birlikte GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi.