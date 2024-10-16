GSS borcunun oluşma nedenleri gündeme geldi

16 Ekim 2024 12:54 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:56

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. GSS borcu olanlar, Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya konulan sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Bağkur prim borçlusu ve ödeme vadesi geçmiş borcu olanlar dikkat! Sağlıktan yararlanmak için son günler

Bağkur prim borçlusu ve ödeme vadesi geçmiş borcu olanlar dikkat! Sağlıktan yararlanmak için son günler

Sosyal Güvenlik​ Kurumu (SGK), geçtiğimiz haftalarda GSS prim borçları için vatandaşlara tebligat gönderdi. Sigortasız olan ve çalışmayan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası borçlarını nasıl sorgulayacağını araştırmaya başladı.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Genel Sağlık Sigortası oluşma nedenler şu şekildedir;

Gelir Testi Yaptırmama: GSS kapsamında yer alan kişiler, gelir testi yaptırmazsa gelir durumu belirlenmeden en yüksek prim tutarından borçlanır.

Prim Ödeme Zorunluluğu: Çalışmayan veya sosyal güvenlik kapsamında olmayan bireyler, gelir durumuna göre prim ödemek zorundadır. Prim düzenli ödenmediğinde borç birikir.

Öğrencilik Sonrası Prim Ödemesi: Öğrencilik durumu sona eren bireyler, sosyal güvenceleri olmadığı takdirde GSS primi ödemek zorundadır. Prim ödenmediğinde borç oluşur.

Çalışma Hayatının Sona Ermesi: İşsizlik dönemine giren kişiler, işten ayrıldıktan sonra sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkar ve GSS primlerini ödemeleri gerekir.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası borcu T.C kimlik numarası ile e-Devlet, SGK​ internet sitesi ve vergi daireleri üzerinden sorgulanabilir.