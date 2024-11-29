GSS prim borçları silinecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi

29 Kasım 2024 08:32 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:37

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinip silinmeyeceğine dair detaylar netleşti. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme, birçok vatandaşı ilgilendiriyor.

Söz konusu teklif, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve prim borcu olan vatandaşların sorunlarını çözmek amaçlanıyor.

GSS​ PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Düzenleme, 2015 yılı öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesini içeriyor. Bu adım, milyonlarca kişinin sağlık sigortası sistemine erişimini kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerinden faydalanamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyor.

Teklif, sigortalılar arasında norm ve standart birliği oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle çalışma gücünü kaybeden veya uzun süredir borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar​ için önemli kolaylıklar içeriyor.

Sonuç olarak, düzenleme sayesinde GSS borcu olan milyonlarca kişi için sağlık hizmetlerine erişim ve borçların yapılandırılması mümkün hale gelebilir. Konuyla ilgili detaylar, TBMM’de yapılacak görüşmeler sonrasında netlik kazanacak.

KİMLERİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK?

Teklife göre, 2008’den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirimi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybına uğradığı belirlenen kişiler için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alınacak. Tüm işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.