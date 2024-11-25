GSS prim borçları silinecek mi? GSS prim borcu affı için düğmeye basıldı

25 Kasım 2024 16:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:08

AK Parti’nin hazırladığı torba yasada GSS prim borçlarının da yer aldığı öğrenildi. GSS prim borcu affından kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor.

GSS borcu olanlar müjde: AK Parti'den açıklama geldi! 2 milyar liralık prim borcu siliniyor

GSS borcu olanlar müjde: AK Parti'den açıklama geldi! 2 milyar liralık prim borcu siliniyor

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GSS prim borçları için af geliyor! Sağlık sigortası derdi bitti

GSS prim borçları için af geliyor! Sağlık sigortası derdi bitti

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı açıklamada Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini dile getirdi.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni yasayla birlikte 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizleriyle birlikte silinmesi öngörülüyor.

Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

GSS PRİM AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

2015 yılı öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı yasa netleşince ortaya çıkacak.

Öte yandan 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak olan GSS prim borcu affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı iddia ediliyor.