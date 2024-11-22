GSS prim borçları silinecek mi? Yeni düzenleme geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:04

Türkiye'de milyonlarca kişinin gündeminde GSS prim borçları yer alıyor. Vatandaşları sevindirecek haber geldi. AK Parti tarafından Meclis'e getirilecek olan yeni düzenleme ile beraber 400 bin kişinin GSS prim borcunun silinmesi bekleniyor.

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Genel Sağlık Sigortası​ ile prim borcu​ olanları sevindirecek haber geldi. 400 bin kişiyi ilgilendiren haber sonrasında GSS​ prim borçları siliniyor mu merak edilmişti. Kanun teklifinde çalışmalar sürerken kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor. GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ SON DAKİKA? 10 yıllık aşım süresi 1 Ocak tarihinde dolarken yeni düzenleme ile GSS prim borçları silinecek. Sunulan teklifin Meclis'ten geçmesi halinde 400 bin kişinin borcu silinirken 250 milyon TL'lik ödemeden vazgeçilecek. 8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada bulunacak olan düzenlemeyle il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında yeni yapılanmaya gidilecek. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenleyici raporlar ÇAŞMER adı verilen merkezler tarafından verilecek. Engellilerin aylık bağlama oranlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. İlgili Haberler Genel Sağlık Sigortası borçları erteleniyor mu? İşte masadaki yeni düzenleme