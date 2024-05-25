GTA 5, 18 Haziran tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak

25 May 2024 14:41 - Güncelleme : 25 May 2024 14:46

200 milyon satış ile dünyanın en çok satan oyunları sıralamasında 3. sıraya çıkarak rekor kıran GTA 5, GTA 6 haberleri beklenirken yeni bir duyuru ile geldi.

Rockstar Games ve Sony'nin Aralık 2023'te aldıkları karar sonucunda, GTA 5 PlayStation Plus kütüphanesine eklenmişti.

Bu sayede ücretli abonelik sahibi PlayStation kullanıcıları, GTA 5'e ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabiliyordu.

Ancak, GTA 5'in PlayStation Plus'taki macerası kısa sürdü.

18 Haziran itibarıyla, GTA 5 artık PlayStation Plus kütüphanesinde yer almayacak.

Oyuncular, GTA 5'i oynamaya devam edebilmek için oyunu satın almak zorunda kalacaklar.