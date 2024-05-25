GTA 5, 18 Haziran tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 14:41 - Güncelleme : 25 May 2024 14:46
GTA 5, PlayStation Plus'tan neden kaldırılıyor? Oyunun PlayStation Plus'taki macerası neden kısa sürdü? Yılların efsane oyun serisi Grand Theft Auto bu kez şaşırtıcı bir duyuru ile geldi. İşte tüm detaylar...
200 milyon satış ile dünyanın en çok satan oyunları sıralamasında 3. sıraya çıkarak rekor kıran GTA 5, GTA 6 haberleri beklenirken yeni bir duyuru ile geldi.
Rockstar Games ve Sony'nin Aralık 2023'te aldıkları karar sonucunda, GTA 5 PlayStation Plus kütüphanesine eklenmişti.
Bu sayede ücretli abonelik sahibi PlayStation kullanıcıları, GTA 5'e ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabiliyordu.
Ancak, GTA 5'in PlayStation Plus'taki macerası kısa sürdü.
18 Haziran itibarıyla, GTA 5 artık PlayStation Plus kütüphanesinde yer almayacak.
Oyuncular, GTA 5'i oynamaya devam edebilmek için oyunu satın almak zorunda kalacaklar.
Kaynak: TGRT Haber