Oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında bulunan GTA 6, çıkışına sayılı günler kala yeniden gündemin merkezine yerleşti. Rockstar Games'in yeni Grand Theft Auto oyunu için konsol takvimi netleşirken bilgisayar oyuncuları, PC sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağını merak ediyor. Take-Two Interactive'in mali raporlarında ve Rockstar Games'in resmi duyurularında bilgisayar platformuna ilişkin bir tarih paylaşılmaması, konuyla ilgili beklentilerin sektör kaynaklarından gelen açıklamalar üzerinden şekillenmesine neden oluyor. Son dönemde yayımlanan bir raporda yer alan iddialar ise GTA 6 PC sürümünün çıkış takvimine ilişkin yeni bir tartışma başlattı. GTA 6 bilgisayara ne zaman çıkacak? Ayrıntılar…

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ YAKLAŞTI

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla buluşacak. Şirketin ana kuruluşu Take-Two Interactive tarafından da paylaşılan bilgilerde oyunun çıkacağı platformlar arasında yalnızca bu iki konsol bulunuyor. Yapımın resmi konsol çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 Perşembe olarak açıklandı. GTA 6'nın konsol sürümü için beklenen takvim netlik kazanırken bilgisayar platformuna ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Oyunun çıkışına yönelik hazırlıklar da sürüyor. Paylaşılan bilgilere göre dijital ön yükleme süreci 10 Kasım itibarıyla başladı. Bu süreçle birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, oyunu çıkış tarihinden önce cihazlarına indirebilecek. GTA 6 Türkiye'de gece yarısı yerel saatle 00.00'da erişime açılacak. Konsol kullanıcıları için açıklanan takvimde herhangi bir değişiklik bulunmazken Rockstar Games'in resmi platform listesinde PC sürümüne yer verilmemesi dikkat çekiyor.

Take-Two Interactive'in güncel mali raporları ve Rockstar Games'in resmi duyuruları da oyunun ilk çıkış platformlarına ilişkin aynı bilgileri içeriyor. Şirketler tarafından paylaşılan resmi takvimde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S listelenirken Windows PC platformu için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın bilgisayar sürümü konusunda Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından yapılmış resmi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Şirketler, oyunun öncelikle konsollarda piyasaya sürülmesine yönelik bir takvim paylaştı. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick de daha önce yaptığı değerlendirmelerde, bu büyüklükteki bir yapımda önceliğin çekirdek oyuncu kitlesine, yani konsol kullanıcılarına hizmet etmek olduğunu belirtmişti. Ancak bu açıklamalar, bilgisayar sürümünün hangi tarihte yayımlanacağına ilişkin kesin bir takvim sunmuyor.

PC çıkış tarihiyle ilgili son dönemde gündeme gelen en dikkat çekici iddia ise GamesBeat tarafından Ekim 2026'nın ortalarında yayımlanan rapordan geldi. Haberde, Rockstar Games'in planlarına yakın olduğu belirtilen dört anonim sektör kaynağının bilgisayar sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını aktardığı belirtildi. Bu iddiaya göre GTA 6'nın PC versiyonu için konuşulan dönem Ocak-Mart 2027 arasını kapsıyor. Ancak Rockstar Games, söz konusu haberin ardından iddialara ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

GamesBeat'in haberinde yer alan bilgiler henüz şirket tarafından doğrulanmış değil. Bu nedenle 2027'nin ilk çeyreği, GTA 6 PC sürümünün kesin çıkış tarihi olarak değerlendirilemiyor. Söz konusu takvimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda resmi bir açıklama beklenirken bilgisayar oyuncularının takip edebileceği en somut sektör iddiası şimdilik bu raporda yer alan bilgilerden oluşuyor.

GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin tahminler yalnızca GamesBeat raporuyla sınırlı değil. Bazı analistler, Rockstar Games'in geçmiş oyunlarında izlediği çıkış takvimini dikkate alarak bilgisayar versiyonu için daha uzun bir bekleme süresi öngörüyor. Michael Pachter gibi sektör isimleri, konsol çıkışından yaklaşık 6-7 ay sonrasına işaret eden değerlendirmelerde bulunurken Mayıs-Haziran 2027 dönemini gündeme getiriyor. GameSpot gibi bazı yayınlarda ise geçmiş çıkış takvimleri dikkate alınarak PC sürümünün 2028 yılının ilk çeyreğine kadar uzayabileceğine ilişkin tahminler yer alıyor.

Rockstar Games'in önceki büyük yapımlarının konsol ve bilgisayar çıkışları arasındaki süreler de tartışmalarda sıkça hatırlatılıyor. GTA 5, Eylül 2013'te konsollarda yayımlanmasının ardından Nisan 2015'te PC platformuna gelmişti. İki sürüm arasındaki süre yaklaşık 19 ay olarak kayıtlara geçti. Red Dead Redemption 2 ise Ekim 2018'de konsollarda piyasaya sürülürken bilgisayar kullanıcılarıyla Kasım 2019'da buluştu. Bu yapımda konsol ve PC çıkışları arasındaki fark yaklaşık 13 ay olmuştu.

GTA 6 için gündeme gelen 2027 yılının ilk çeyreği iddiasının gerçekleşmesi halinde, oyunun bilgisayar sürümü geçmiş iki büyük yapımdan çok daha kısa bir süre içerisinde yayımlanmış olacak.