Rockstar Games'in uzun süredir beklenen yapımı Grand Theft Auto VI, piyasaya sürülmesiyle birlikte teknik performans tartışmalarını da beraberinde getirdi. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayınlanan GTA 6, gelişmiş grafikleri, detaylı çevre tasarımı ve yoğun oyun içi simülasyonlarıyla konsolların donanım kapasitesini zorluyor. Özellikle 30 FPS sınırı, daha yüksek kare hızında oyun deneyimi isteyen kullanıcıların dikkatini çekiyor. PS5 Pro modelinde de değişmeyen kare hızı sınırı, konsollarda performans seçeneklerine ilişkin beklentileri artırırken, PC sürümünün çıkış tarihi ve DLSS ile FSR gibi görüntü teknolojilerinin gelecekteki desteği merak konusu olmaya devam ediyor. GTA 6 60, 120 FPS nasıl oynanır? Detaylar…

GTA 6 KAÇ FPS?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesinin ardından PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında 30 FPS kilidiyle çalışıyor. Bu sınır PlayStation 5 Pro modelinde de değişmiyor. Dolayısıyla daha güçlü donanım özelliklerine sahip PS5 Pro kullanıcıları da GTA 6'yı 60 FPS seçeneğiyle oynayamıyor. Oyunda şu aşamada 40 FPS modu da bulunmuyor. Rockstar Games yetkililerinin teknik açıklamalarına göre bu sınırlamanın temelinde oyunun işlemci gereksinimleri yer alıyor. Gelişmiş fizik hesaplamaları, yoğun kalabalık davranışları, çevresel etkileşimler ve karmaşık simülasyon sistemleri, işlemcinin her kareyi hazırlamak için ayırdığı süre üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Bir oyunun 60 FPS çalışabilmesi için her karenin yaklaşık 16,7 milisaniye içerisinde hazırlanması gerekiyor. GTA 6'nın konsollardaki mevcut işlemci yükü ise bu süre içerisinde 60 kare üretmeye yetecek kapasiteyi sağlayamıyor. Ray tracing gibi gelişmiş grafik özellikleri de oyunun donanım gereksinimlerini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle yalnızca grafik işlemcisinin gücünü artırmak, mevcut performans sınırını aşmak için yeterli olmuyor. Oyunun işlemci tarafındaki hesaplama yükü de dikkate alınmak zorunda. PS5 Pro dahil olmak üzere mevcut konsol sürümlerinde 30 FPS sınırının korunmasının temel teknik gerekçesi de bu şekilde açıklanıyor.

GTA 6'nın PC sürümü konusunda ise henüz Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Şirketlerin açıkladığı platformlar arasında yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S yer alıyor. Bununla birlikte sektör kaynaklarına dayandırılan bazı raporlarda PC sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde yayınlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu tarih resmi olarak doğrulanmış değil. PC sürümünün piyasaya çıkması halinde NVIDIA DLSS ve AMD FSR gibi yükseltme teknolojilerinin desteklenmesi bekleniyor. Önceki Rockstar yapımları GTA V Enhanced ve Red Dead Redemption 2, bu beklentinin dayanakları arasında bulunuyor.

GTA 6 FPS NASIL ARTIRILIR PS5?

PlayStation 5 ve PS5 Pro üzerinde GTA 6 oynayan kullanıcılar için oyunun gerçek kare hızını 30 FPS sınırının üzerine çıkaran resmi bir seçenek bulunmuyor. Bununla birlikte bilgisayar üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka destekli kare oluşturma yöntemleriyle daha akıcı bir görüntü elde etmek mümkün. Bu yöntemde konsoldan alınan görüntü bir bilgisayara aktarılıyor ve NVIDIA ekran kartlarının desteklediği görüntü işleme teknolojilerinden yararlanılıyor. Bunun için PlayStation 5 veya PS5 Pro'nun yanı sıra güçlü bir NVIDIA RTX ekran kartına sahip bilgisayar gerekiyor. Özellikle RTX 40 serisi veya daha yeni ekran kartları tercih ediliyor. Görüntünün bilgisayara aktarılması için HDMI 2.1 destekli bir yakalama kartı kullanılabiliyor. Yakalama kartı bulunmadığında ise PS5 Remote Play üzerinden bağlantı kurulabiliyor.

Görüntü bilgisayara aktarıldıktan sonra GitHub’da yer alan DLSS 5 nöral işleme ile kare oluşturma özelliklerini masaüstüne ve pencere içi içeriklere gerçek zamanlı uygulayan açık kaynaklı yazılımlar aracılığıyla yapay zeka destekli görüntü işleme ve frame generation özelliklerinden yararlanılabiliyor. DLSS 5 nöral render ve kare oluşturma işlemleriyle konsoldan gelen 30 FPS görüntüye ilave kareler eklenebiliyor. Böylece ekranda 60 FPS seviyesinde, bazı yüksek donanımlı testlerde ise 180 hatta 280 FPS değerlerine ulaşan görüntüler elde edilebiliyor. Ancak burada önemli bir teknik ayrıntı bulunuyor: Konsolun ürettiği gerçek kare sayısı yine 30 FPS olarak kalıyor. Bilgisayarın oluşturduğu ilave kareler, görüntünün daha akıcı algılanmasını sağlıyor. Dolayısıyla ekranda görülen yüksek FPS değerleri, oyunun fizik hesaplamalarının ve kontrol sisteminin aynı hızda çalıştığı anlamına gelmiyor.

Bu yöntemin bazı dezavantajları da bulunuyor. Özellikle kontrol tepkisi, konsoldan gelen 30 FPS görüntü akışına bağlı kaldığı için yapay zeka tarafından oluşturulan kareler giriş gecikmesini tamamen ortadan kaldırmıyor. Hızlı kamera hareketlerinde, yoğun sahnelerde veya ani görüntü değişimlerinde yapay zeka kaynaklı görsel bozulmalar yaşanabiliyor. Ayrıca görüntünün önce bilgisayara aktarılması, ardından işlenerek ekrana gönderilmesi ek işlem aşamaları oluşturuyor. Bu nedenle elde edilen sonuç, oyunun doğrudan 60 FPS çalışmasıyla aynı deneyimi sunmuyor. Yöntem, gerçek kare hızını artırmak yerine mevcut görüntü akışını daha akıcı hale getiriyor.

Bilgisayar kullanmak istemeyen oyuncular için televizyonların hareket enterpolasyonu özellikleri de bir alternatif olarak bulunuyor. Bazı Samsung televizyonlarda yer alan Game Motion Plus gibi özellikler, mevcut görüntü karelerinin arasına yeni kareler ekleyerek hareketlerin daha yumuşak görünmesini sağlıyor. Bu işlem için ayrıca bir yakalama kartı veya güçlü bir bilgisayar gerekmiyor. Televizyonun desteklediği özelliklerin kullanılması yeterli oluyor. Ancak bu yöntemde de oyunun gerçek kare hızı değişmiyor ve 30 FPS sınırı korunuyor. Televizyon tarafından oluşturulan ara kareler yalnızca ekrandaki hareketlerin daha akıcı algılanmasına yardımcı oluyor.

PS5 üzerinde GTA 6 oynarken mevcut 30 FPS deneyimini daha tutarlı hale getirmek için bazı konsol ayarlarına da dikkat edilebiliyor. Arka planda çalışan uygulamaların kapatılması, konsolun hava akışını engellemeyecek şekilde konumlandırılması ve soğutma koşullarının iyileştirilmesi bu kapsamda değerlendiriliyor. Konsolun dikey konumda kullanılması ve SSD depolama alanının gereksiz dosyalardan arındırılarak yeterli boş alan bırakılması da önerilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte söz konusu işlemler, oyunun işlemci kaynaklı 30 FPS sınırını ortadan kaldırmıyor. Yalnızca mevcut performansın daha tutarlı olmasına yardımcı olabilecek düzenlemeler olarak değerlendiriliyor.

PC sürümünün yayınlanmasıyla birlikte GTA 6'nın kare hızı seçeneklerinin ve görüntü yükseltme teknolojilerinin daha kapsamlı hale gelmesi bekleniyor. NVIDIA DLSS ve AMD FSR, oyunun daha düşük çözünürlükte işlenmesinin ardından görüntünün daha yüksek çözünürlüğe yükseltilmesini sağlayabiliyor. Frame generation teknolojisi ise mevcut karelerin arasına yapay olarak oluşturulan yeni kareler ekleyebiliyor. Bu özellikler, desteklenmeleri halinde PC kullanıcılarının daha yüksek görüntü akıcılığı elde etmesine yardımcı olabilir. Ancak GTA 6'nın PC sürümü henüz resmi olarak duyurulmadığından, hangi teknolojilerin ve performans seçeneklerinin sunulacağı kesinlik kazanmış değil.