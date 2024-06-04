GTA 6 fragmanının Youtube çalışanları tarafından sızdırıldığı ortaya çıktı, Google'ın açıklaması bekleniyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 17:49 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:14
Google'ın YouTube çalışanlarının, GTA 6 fragmanını sızdırdığı iddia edildi. Konu hakkında Google'dan resmi bir açıklama bekleniyor. Yapımcı firma Rockstar Games ne yapacak merak konusu oldu. İşte detaylar...
Google'ın YouTube bölümünde çalışan personellerin, sızıntı kaynağı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Google, konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.
YouTube'a yüklenen ancak henüz yayımlanmamış videoların, bizzat çalışanlar tarafından sızdırıldığı öne sürülüyor.
Bu iddialar, birkaç ay önce GTA 6 fragmanının ve geçen hafta PlayStation State of Play etkinliğinin sızdırılmasıyla daha da güçlendi.
Sızıntıların, YouTube'a önceden yüklenmiş olması, şüpheleri artırdı.
Google'dan resmi bir açıklama bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber