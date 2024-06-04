GTA 6 fragmanının Youtube çalışanları tarafından sızdırıldığı ortaya çıktı, Google'ın açıklaması bekleniyor

04 Haziran 2024 17:49 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:14

MrBeast, T-Series'i geride bırakarak dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

MrBeast, T-Series'i geride bırakarak dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

Google'ın YouTube bölümünde çalışan personellerin, sızıntı kaynağı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Google, konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

YouTube'a yüklenen ancak henüz yayımlanmamış videoların, bizzat çalışanlar tarafından sızdırıldığı öne sürülüyor.

Bu iddialar, birkaç ay önce GTA 6 fragmanının ve geçen hafta PlayStation State of Play etkinliğinin sızdırılmasıyla daha da güçlendi.

Sızıntıların, YouTube'a önceden yüklenmiş olması, şüpheleri artırdı.

Google'dan resmi bir açıklama bekleniyor.