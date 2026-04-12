GTA 6 geliştiricisine tehdit: “Ya ödersiniz ya da sızdırırız”

Rockstar Games bir kez daha siber saldırı iddiasıyla gündemde. Bu kez hedefte, merakla beklenen Grand Theft Auto VI var. İlk olarak thecybersecguru tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, önümüzdeki birkaç gün içinde internete düşebilecek olası bir veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya.
İddiaya göre saldırının arkasında, daha önce yüzlerce büyük şirkete yönelik girişimlerle adı duyulan ShinyHunters grubu bulunuyor. Grup, Rockstar’ın kendi altyapısına değil, şirketin kullandığı üçüncü taraf bir uygulamaya sızdığını öne sürüyor.
Hackerların açıklamasına göre ihlal edilen sistem, yapay zeka destekli finansal analiz platformu Anodot. Bu platformun, harcama kalemleri ve maliyet analizleri gibi alanlarda kullanıldığı belirtiliyor.
Şu ana kadar kamuoyuna açık şekilde paylaşılmış herhangi bir veri yok. Yani ortada yayımlanmış dosyalar ya da doğrulanmış bir sızıntı bulunmuyor. Ancak tehdit ciddi görünüyor. Çünkü ShinyHunters’ın, Rockstar’a fidye ödemesi için 14 Nisan Salı gününe kadar süre verdiği ifade ediliyor.
Şimdilik oyuncuların şifrelerinin ya da kişisel verilerinin ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıt ortaya çıkmış değil. Bu da en azından şu aşamada doğrudan kullanıcı güvenliğini ilgilendiren bir tabloyu işaret etmiyor.
Rockstar Games cephesinden de sessizlik hakim. Şirketten veya GTA 6’nın yayıncısı Take-Two Interactive’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Aslında Rockstar için bu tür iddialar yeni değil. 2022 yılında da bir hacker, şirketin sistemlerine sızarak geliştirme aşamasındaki GTA 6’ya ait 90’dan fazla oyun videosunu internete sızdırmıştı. O olay uzun süre gündemde kalmış, sonrasında saldırıyı gerçekleştiren kişi tutuklanmıştı.
Şimdi yaşanan bu yeni kriz iddiası da, özellikle GTA 6 gibi oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri söz konusu olunca, doğal olarak dikkatleri yeniden Rockstar’ın üzerine çevirdi.
GTA 6’nın, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için 19 Kasım 2026’da çıkması planlanıyor. PC sürümü içinse resmi bir tarih yok. Buna rağmen tahminler, oyunun Şubat 2027’de PC’ye gelebileceği yönünde.