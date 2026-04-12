GTA 6 geliştiricisine tehdit: “Ya ödersiniz ya da sızdırırız”

Rockstar Games bir kez daha siber saldırı iddiasıyla gündemde. Bu kez hedefte, merakla beklenen Grand Theft Auto VI var. İlk olarak thecybersecguru tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, önümüzdeki birkaç gün içinde internete düşebilecek olası bir veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya.

İddiaya göre saldırının arkasında, daha önce yüzlerce büyük şirkete yönelik girişimlerle adı duyulan ShinyHunters grubu bulunuyor. Grup, Rockstar’ın kendi altyapısına değil, şirketin kullandığı üçüncü taraf bir uygulamaya sızdığını öne sürüyor.