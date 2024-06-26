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GTA 6 haritasının GTA 5’den %50 oranında daha büyük olması bekleniyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 20:32 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:27
GTA 6 haritasının GTA 5’den %50 oranında daha büyük olması bekleniyor

GTA 6 haritasının GTA 5’ten %50 daha büyük olması bekleniyor. Oyun, Vice City’de geçecek ve birden fazla şehri içerecek. İkinci fragman ise henüz duyurulmadı.

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 oyununda harita boyutunu %50 oranında büyüteceğini açıkladı.

Oyun, GTA Vice City’den tanınan Vice City’de geçecek ve birden fazla şehri içerecek.

GTA 6 HARİTASI NE KADAR BÜYÜK OLACAK?

GTA serisinde harita boyutları her oyunla değişiklik gösterdi.

Vice City oyunu küçültülmüş bir haritaya sahipken, San Andreas’ta harita genişletilmişti.

GTA 4’te yine küçülen harita, GTA 5’te tekrar büyümüştü.

Ancak Rockstar Games, GTA 6 ile birlikte harita boyutunu %50 daha artırarak önceki oyunların ötesine geçiyor.

GTA 6 haritasının GTA 5’den %50 oranında daha büyük olması bekleniyor - 1. Resim

GTA 6 İÇİN 2. FRAGMAN NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6, sadece Vice City ile sınırlı kalmayacak, oyunda birden fazla şehir yer alacak.

Bu, oyunculara geniş ve çeşitli bir oyun alanı sunacak.

Ayrıca, Vice City’nin nostaljik atmosferi modern grafiklerle yeniden canlandırılacak.

İkinci fragmanın ne zaman yayınlanacağı konusunda ise Rockstar Games’den henüz bir duyuru yapılmadı.

Oyuncular, heyecanla yeni fragmanı bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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