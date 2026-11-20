GTA 6'nın kira toplama görevinde karşılaşılan Mandy, oyuncuların sosyal medyada en çok konuştuğu yan karakterlerden biri oldu. Jason Duval'ın geciken kirayı almak için ziyaret ettiği Mandy, borcunu ödemeden önce mutfak lavabosundaki tıkanıklığın giderilmesini şart koşuyor. İkili arasında geçen diyaloglarda geçmişte evlenmenin eşiğine geldiklerine ilişkin sözler de yer alıyor. Mandy'nin Lucia'ya yönelik kıskanç tavırları ve Jason'a söylediği dikkat çekici cümleler, görevin konuşulmasına neden oldu. Karakterin gerçek hayattaki kimliğiyle ilgili açıklama da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. GTA 6 Mandy gerçekte kim, adı ne? İşte GTA 6 Mandy görevi detayları…

GTA 6 MANDY GÖREVİ

GTA 6'da Mandy ile karşılaşılan kira toplama görevi, oyunun 1. bölümünde (Chapter 1) yer alıyor. Leonida Keys bölgesinde geçen görev, Jason Duval'ın patronu Brian Heder'dan aldığı telefonla başlıyor. Brian, Jason'ı geciken kira ödemelerini toplaması için görevlendiriyor. Bu telefon görüşmesinin ardından Mandy'nin bulunduğu ev ziyaret edilmesi gereken adresler arasına giriyor ve görev haritada dolar işaretiyle belirtiliyor.

Jason, kira borcunu almak üzere Mandy'nin evine gittiğinde beklediği gibi doğrudan ödeme alamıyor. Mandy, kirayı vermeden önce mutfaktaki tıkanmış lavabonun tamir edilmesini istiyor. Bu nedenle Jason'ın önce evdeki tesisat sorununu çözmesi gerekiyor. Görev sırasında Mandy'nin banyosunda bulunan pompanın alınması ve mutfaktaki lavabonun tıkanıklığının giderilmesi isteniyor.

Görevin dikkat çeken bölümlerinden biri de Mandy ile Jason arasında geçen konuşmalar oluyor. Mandy, Jason ile geçmişte evlenmenin eşiğine geldiklerini anlatırken Lucia'ya karşı kıskançlığını da gizlemiyor. Jason'a yönelik sözlerinde eski ilişkilerine göndermeler yapan karakter, ikili arasındaki geçmişi yeniden gündeme getiriyor.

GTA 6 MANDY GERÇEKTE KİM?

GTA 6'da Mandy karakterini canlandıran oyuncunun Lexie Shoaibi olduğu açıklandı. Shoaibi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyundaki Mandy karakterini kendisinin canlandırdığını duyurdu. Oyunda Jason Duval ile karşılaşan ve kira toplama göreviyle gündeme gelen karakterin gerçek hayattaki oyuncusu da belli oldu.

Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi oyuncu kadrosunda da Mandy rolü için Lexie Shoaibi'nin adı yer alıyor. Oyuncunun bugüne kadar sınırlı sayıda yapımda rol aldığı biliniyor. Lexie Shoaibi, özellikle 2016 yapımı Paradise by the Dashboard Light ve 2021 yılında yayımlanan Atom filmleriyle tanınıyor. GTA 6'daki Mandy rolü ise oyuncunun adının oyun dünyasında daha geniş bir kitle tarafından duyulmasını sağladı.

Mandy'nin sosyal medyada konuşulmasında karakterin Jason ile olan geçmişi ve görev sırasında sergilediği tavırlar da etkili oldu. Jason'ın evine gelmesini isteyen Mandy, kira borcunu ödemeden önce lavabonun tamir edilmesini şart koşuyor.

Lexie Shoaibi'nin sosyal medya paylaşımının ardından Mandy'nin gerçek hayattaki kimliğiyle ilgili merak da yanıt buldu. Rockstar Games'in resmi oyuncu kadrosunda yer alan bilgiyle Shoaibi'nin açıklaması birbirini doğruluyor.

GTA 6 MANDY GÖREVİ, EVİ HARİTADA NEREDE?

GTA 6 Mandy görevinin geçtiği ev, Leonida Keys sınırları içerisindeki Key Lento kasabasında bulunuyor. Oyunun 1. bölümünde Brian Heder'dan gelen telefon görüşmesinin ardından aktif hale gelen görev, haritada dolar işaretiyle görüntülenebiliyor. Oyuncuların Mandy'nin evine ulaşabilmesi için Leonida Keys bölgesine gitmesi ve Key Lento kasabasında Peach Palm Drive yakınlarını bulması gerekiyor.

Mandy'nin yaşadığı ev, Jason'ın kaldığı evin birkaç blok ötesinde yer alan mavi renkli müstakil bir yapıda yer alıyor. Görev işareti takip edildiğinde oyuncular bu adrese ulaşabiliyor. Jason'ın kira toplamak için gittiği evde Mandy ile karşılaşmasının ardından mutfaktaki lavabo sorunu görevin temel aşamasını oluşturuyor.

Mandy görevinin konumu ve tamamlanması gereken işlemler şöyle sıralanıyor: